Tekirdağ'da sülfürik asit kazanı devrildi 9 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi’ndeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, sülfürik asit kazanının devirilmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü.





KAZAN DEVRİLDİ ASİT İŞÇİLERİN ÜZERİNE SIÇRADI

Üzerlerine sülfürik asit sıçrayan işçiler Birol D., Yılmaz G., Nasır A., Hamza Ü., Nesimi B., Hüseyin T., Vedat K., Şerafettin A. ve Veysel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER GELDİ

Yaralı 9 işçi, özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Birol D., ve Yılmaz G., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devrilen kazandan akan asit ise itfaiye ekiplerince temizlendi.



Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.