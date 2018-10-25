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Tekirdağ'da sürücülere ceza yağtı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu görülen araç ve sürücülerine cezalar kesildi.

İHA | 25.10.2018 - 02:12..
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kusurlu araç ve sürücülerine geçit vermiyor.

Tekirdağ il genelinde polis ekipleri tarafından bir günde yapılan uygulamalarda kusurlu görülen 494 araç ve sürücüsüne 168 bin 972 TL idari trafik para cezası işlemi uygulandı. 25 ise araç trafikten men edildi.

ARAÇLARA VE SÜRÜCÜLERE DENETİM

Öte yandan trafikte sürücülerin farkındalığını artırarak kazaları minimum seviyeye indirebilmek amacıyla il genelinde işçi ve personel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde kontrol edilen 633 araçtan 77 araca cezai işlem uygulandı. Toplam 40 bin 525 TL idari trafik para cezası işlemi uygulanırken, 10 araç ise trafikten men edildi.

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