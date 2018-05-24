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Tekirdağ'da tır kazası; sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Tekirdağ'da bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yüksek bir tepeye çıktı.

İHA | 24.05.2018 - 04:33..
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Tekirdağ'daki tır kazasında sürücü araçta sıkıştı. Tır sürücüsü,  olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşı sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Tekirdağ'da tır kazası; sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Tekirdağ'da tır kazası; sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı VİDEO


TIRIN KAFASI KOPTU SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Olay yerine kısa sürede gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Orhan D.’yi uzun uğraşlar sonucunda olduğu yerden çıkarttı. 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırırken, hastanede tedavisi devam eden Orhan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın gece geç saatlerde olması ve yolda kimsenin bulunmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'da tır kazası; sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Tekirdağ'da tır kazası; sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

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