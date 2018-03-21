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Tekirdağ'da 'Tiyatro Günleri' başlıyor

'Dünya Tiyatrolar Haftası' etkinliğinde birçok usta sanatçının sahne aldığı 5 farklı tiyatro oyunu Tekirdağlı sanatseverleri bekliyor.

DHA | 21.03.2018 - 15:13..
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Tekirdağlı vatandaşlar 23 - 30 Mart tarihleri arasında sahnelenecek oyunlarda Haldun Dormen'den Melek Baykal'a, Zeliha Berksoy'dan Kerem Atabeyoğlu'na kadar birçok usta sanatçıyı sahnede izleme şansına sahip olacak.

ÖNEMLİ ESERLER SAHNELENECEK

Kapaklı, Muratlı, Çorlu, Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi ve Hayrabolu ilçelerinde ücretsiz gerçekleşecek olan gösterimlerde,dünya edebiyatının önemli eseri Fareler ve İnsanlar, 20. yüzyılın en etkili Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Bertolt Brech'in yaşama ve insana dair şiirlerinden derlenen müzikal oyunlar olacak.

Tekirdağ'da 'Tiyatro Günleri' başlıyor

İnsan Neyle Yaşar, usta şair Nazım Hikmet Ran'ın  yaşama sevincini, memleket hasretini, ölüm tedirginliğini, idealizmini ve sanat anlayışını bilinç akışı şeklinde harmanlayan Yaşamak Nazım Gibi, Bir Zamanlar Gazinoda ve Şen Makas oyunları sahnelenecek.

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