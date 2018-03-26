Tekirdağ'da Tiyatro Günleri, 'Şen Makas' ile başladı

1 ABD Patriotları Suudi topraklarında patladı Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki savaş ortamı büyüyerek devam ediyor. Riyad'a balistik füzeler ateşlendi. ABD'nin önleyici sistemi devreye girdi ancak önleme pek de başarılı olamadı.

2 Ankara- Sivas ilk ray serim töreni yapıldı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde "Ankara-Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni" düzenledi.

3 Mona Lisa'nın gizemli hikâyesi Leonardo da Vinci tarafından 1505 yılında yapıldığı sanılan Mona Lisa Tablosu, Rönesans kadın portresinin ilk örneği olarak tanınır.

4 Mona Lisa'nın gizemli hikâyesi Leonardo da Vinci tarafından 1505 yılında yapıldığı sanılan Mona Lisa Tablosu, Rönesans kadın portresinin ilk örneği olarak tanınır.

5 Sabah erken saatte tedavi Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Diyabetli hastaların tedaviden önce kahvaltılarını yapmaları, insülin ya da oral anti-diyabetiklerini kullanmaları önemle vurgulanmalıdır. Diyabetli hastalar, sabah erken saatte tedavi edilmeli ve tedavi süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır”

6 'Bu Senin Adın' sergisi açıldı Bahreyn'li kaligrafi sanatçısı Abbas Yusuf'un eserlerinden oluşan 'Bu Senin Adın' sergisi sanatseverlerle buluştu.