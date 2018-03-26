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Tekirdağ'da Tiyatro Günleri, 'Şen Makas' ile başladı

'Dünya Tiyatrolar Haftası' etkinliğinde birçok usta sanatçının sahne alacağı 5 farklı tiyatro oyununun ilki 'Şen Makas' sanatseverlerle buluştu.

DHA | 26.03.2018 - 09:35..
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi salonunda sahnelenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, şube müdürlerinin yanısıra Tekirdağlı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ünlü tiyatrocu  Melek Baykal'ın başrol oynadığı 'Şen Makas' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Tekirdağ'da Tiyatro Günleri, 'Şen Makas' ile başladı

USTA OYUNCULAR SAHNE ALACAK

Tekirdağlı vatandaşlar 23-30 Mart tarihleri arasında sahnelenecek oyunlarda Haldun Dormen'den Melek Baykal'a, Zeliha Berksoy'dan Kerem Atabeyoğlu'na kadar birçok usta sanatçıyı sahnede izleme şansına sahip olacak.

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