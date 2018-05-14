taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3168
EURO
5,1586
ALTIN
183,11
PETR
76,9900

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Marmaraereğlisi'nde iki otomobil kafa kafa çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 14.05.2018 - 02:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleşen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden birinin durumunun ağır olması üzerine acil müdahaleye alındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Erdinç Öztürk kurtarılamadı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı


1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alper Emekçi'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı


1 SÜRÜCÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaza nedeniyle Marmaraereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kastamonu'da genç kadın eşi tarafından bıçaklandı
Kastamonu'da tartıştığı eşini 17 yerinden bıçaklayan E.Ü. kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı. Zanlı polis gelene kadar darp edildi.
Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı
Karabük'te bir ticari aracın duvara çarpması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü
Konya'da Suriye uyruklu İbrahim El Hatip (19), kimliği belirsiz bir kişi tarafından mezarlıkta bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan El Hatip, hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 7 yaralı 
Diyarbakır Ergani'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

Barcelona'nın namağlup serisini Levante bitirdi

8
Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

Arap koalisyonu Yemen krizi için asker gönderdi

22
Juventus şampiyonluğunu ilan etti

Juventus şampiyonluğunu ilan etti

9
Kastamonu'da genç kadın eşi tarafından bıçaklandı

Kastamonu'da genç kadın eşi tarafından bıçaklandı

12
Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı

Karabük'te bir araç duvara çarptı; 6 yaralı

1
May nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

May nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

0
Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı: Terörle mücadelemize devam edeceğiz

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM