Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleşen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden birinin durumunun ağır olması üzerine acil müdahaleye alındı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Erdinç Öztürk kurtarılamadı.





1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alper Emekçi'nin kullandığı 59 B 4447plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdinç Öztürk yönetimindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülşah Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Erdinç Öztürk ile Alper Ekmekçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





1 SÜRÜCÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Erdinç Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaza nedeniyle Marmaraereğlisi ile Çorlu ilçesi karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.