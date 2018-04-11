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Tekirdağ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA | 11.04.2018 - 02:24..
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56 yaşındaki Ayhan Öğretmen idaresindeki minibüs, Karıştıran mevkisinde 26 yaşındaki İsmail Boyalık yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, sürücüler Öğretmen ve Boyalık ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice Öğretmen (56) ve Osman Özcan (38) yaralandı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan İsmail Boyalık, Ali Osman Özcan ve Ayhan Öğretmen, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı VİDEO

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