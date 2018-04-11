1 Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu Rus hükümetinin sivil havayolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

2 Bahar temizliğini kolaylaştıran ipuçları Bazıları için korkutucu olan bahar temizliği, doğru planlama ve yöntemlerle sandığınız kadar zor olmayacak.

3 Pes etmeyen insanlar Okuyucuların bu hikayelerden sonra kendilerine daha iyi bakacaklarından eminiz. İşe pes etmeyen ve başarıya ulaşan insanlar.

4 Tekirdağ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

5 Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kasaplık yapan İkram Korkmazer ve dükkanına giren kedi arasında yaşananlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

6 18 kişi FETÖ'den tutuklandı FETÖ'nün devlet yapılanmasına yönelik Aydın'da yürütülen soruşturmasında 18 kişi tutuklandı.