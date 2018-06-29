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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonda 19 kişi yakalandı.

İHA | 29.06.2018 - 20:31..
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık titiz bir çalışma sonucu uyuşturucu satışı yapan şahısları gizli kameralarla görüntüledi.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteği ile sabaha karşı geniş çaplı operasyon yapıldı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

ELE GEÖİRİLENLER

Operasyonda yüklü miktarda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

Operasyonda aranan 21 kişiden 19'u gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilmek üzere el konuldu. Firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

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