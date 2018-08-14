taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4632
Euro
7.3852
Altın
1195.435
Borsa
94517.93

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti

Tekirdağ'da yanlış yere park eden sürücü, otobüstekileri ve çevredekileri isyan ettirdi.

İHA | 14.08.2018 - 10:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tekirdağ’da hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği adeta durdurdu. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü.

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu. Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak’ta meydana geldi.

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti VİDEO

Tekirdağ'da yanlış park eden araç trafiği felç etti

"YAZIK GÜNAH"

Otobüslerde daha fazla dayanamayan yolcuların kimisi yürüyerek yoluna devam ederken kimi yolcular da sürücülerle birlikte arabasını hatalı park eden sürücüye tepki gösterdi. Otobüsten inip tepki gösteren bir yolcu, "Yazık günah bu kadar insan bekliyor. Ehliyetini alacaksın elinden. Buraya araba mı bırakılır. Yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

109
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

146
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

190
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

79
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

254
Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

18
CHP MYK'sında ekonomi tartışması

CHP MYK'sında ekonomi tartışması

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM