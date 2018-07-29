Tekirdağ'da zincirleme kaza: 11 yaralı

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, Sabah gazetesine verdiği röportaj nedeniyle sosyal medyada linç ediliyor.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferansta, İsrail ve Mısır temsilcileri Türkiye'ye meydan okurken, ABD Büyükelçisi de destek verdi.

İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

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Fatih Erbakan parti kuruyor

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kuracağı yeni parti için kulislerde iki ismin konuşuluyor: Yeni Refah ve Yeniden Refah.