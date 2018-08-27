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Tekirdağ'daki Afgan cinayetinin zanlısı yakalandı

Afganistan uyruklu Z.S.'yi 18 yerinden bıçaklayarak öldüren B.N., polise verdiği ifadede cinayeti itiraf etti.

İHA | 27.08.2018 - 10:58..
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TEKRİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu Z.S. isimli genç, kaldığı evde 18 yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

CESEDİNİ ARKADAŞI BULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Yine Afgan uyruklu olan arkadaşı B.N. (22) ilk ifadesinde bayram alışverişi yaptıktan sonra olay yerine geldiğini ve arkadaşının cansız bedenini bulduğunu söyledi.

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ayrıca daha önce aralarında tartışma yaşanan ve aynı iş yerinde çalışan B.Ç.'nin cinayeti işlemiş olabileceğini iddia etti. İfadesine başvurulan B.Ç. suçu kabullenmediğini ve böyle bir şey yapmadığını dile getirdi.

Polis ekiplerinin çelişkili ifade verdiğini düşündüğü B.N.'yi yeniden sorguya alınca bütün suçu itiraf ettiği öğrenildi.

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