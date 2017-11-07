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Tekirdağ'daki silahlı saldırı

Silivri Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aksu'ya, Çorlu'da silahlı saldırı olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

07.11.2017 - 17:32
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DW

Silivri Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Aksu'nun, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı olayına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir otomobili durdurdu. Aramada, otomobilde ruhsatsız 2 tabanca ile 3 pompalı tüfek bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aracın sürücüsü C.A. ile yanındaki V.A, gözaltına alındı.

C.A'nın dün akşam Cengiz Aksu'ya yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlılardan biri olduğu belirlendi.

C.A ve V.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorlu'ya getirildi. İki şüphelinin işlemleri Çorlu Jandarma Komutanlığı'nda sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren diğer kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Silivri Belediyesi'nin CHP'li (CHP) Meclis Üyesi Aksu, dün akşam kendi kullandığı 34 ZM 3484 plakalı otomobil ile İstanbul-Çorlu yolundaki Askeri Havaalanı Işıklı Kavşağı'nda beklerken, yanına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanmıştı.





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