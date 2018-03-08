Tekme attığı elektrikli bisikletteki bebek öldü

Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Bulvarı'nda, seyir halinde olan Suriyeli Muhammed Elmansur'un kullandığı, arkasında kucağında 2 aylık bebeği olan eşi de bulunan elektrikli bisiklete, Abdulkerim Başak (20) tarafından tekme atıldı. Bunun üzerine annesinin kucağında bulunan Esma Mansur yere düştü. Abdulkerim Başak ise olay yerinden kaçtı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Başından yaralanan minik bebek, babası tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Esma Mansur, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

"KAFAM ÇOK GÜZELDİ"

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin tanımadığı bir kişinin elektrikli bisiklete tekme attığını söylemesi üzerine harekete geçti.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sokakta koşan Başak'ın kimliği tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı Abdülkerim B. ifadesinde "Boğma içtik. Yoldan geçen bisiklete tekme attım. Bebeğin ağlama sesini duyunca kaçtım, kafam çok güzeldi o yüzden tekme attım." diyerek sorgusunda suçunu itiraf etti.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Abdulkerim Başak tutuklandı.