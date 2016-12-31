Tekmeciye istenen ceza belli oldu

Olay, Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen 7 Aralık'ta meydana geldi. 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli otomobilden inen bir erkek, yanına gelip, "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı ardandan, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme attı. Korkup, gözyaşları döken ve hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

İLK ŞÜPHELİ 3 GÜN TUTUKLU KALDI, SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hamile Ebru Tireli'ye yapılan saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda Mehmet T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay saatinde başka yerde bulunduğunu anlatmasına rağmen tutuklandı. 3 gün tutuklu kalan Mehmet T., olay saatinde saldırıda kullanıldığı ileri sürülen aracının hiç yerinden hareket etmediğine dair güvenlik kamerası kayıtlarının bulunmasıyla, suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı.

Mehmet T.'nin serbest kalmasından sonra polisin çalışması yeniden başladı. Bu sırada polise başvuran N.Ç., kendisinin de daha önce parka yakın bir bölgede cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Eşkal bilgisi verdi. Eldeki kanıtlara göre araştırmasını sürdüren polis, ilçedeki bir otoparkta, Ebru Tireli'ye saldıran kişinin gezdiği araca benzer kırmızı bir araç olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, Tireli'nin saldırıya uğradığı parkın bulunduğu Osman Gazi Mahallesi'nde oturan tuğla fabrikasında çalışan Davut K.'yı gözaltına aldı. Antidepresan haplar kullandığı öne sürülen Davut K., tutuklandı.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Olaydan sonra soruşturmayı yürüten savcı, araştırmasını tamamlayıp iddianamesini de hazırladı. Savcı, üç gün tutuklu kalan Mehmet T. hakkında takipsizlik kararı verdi. Olayın asıl zanlısı olduğu anlaşılan Davut K. için, hamile olan Ebru Tireli'ye yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarından toplam 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik hareketinden dolayı da cinsel saldırı ile hakaret suçlarından toplam 14.5 yıl hapis cezası istedi. 18.5 yıl hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlanacak olan Davut K.'nin, iddianamede de yer alan ifadesinde, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği kaydedildi.