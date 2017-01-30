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Tekne faciasında kaybolan kişinin 1 ay sonra cesedi bulundu

Ambarlı Limanı açıklarında 1 ay önce denize açıldıktan sonra alabora olan tekne faciasında kaybolan Hüseyin Kahraman'ın cesedi bulundu.

30.01.2017 - 05:21
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İstanbul Ambarlı Limanı açıklarında 30 Aralık 21016 tarihinde, midye avlamak için denize açılan içinde üç kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

İLYAS BOSTANCI'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında teknede bulunan İlyas Bostancı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Yılmaz Bodur kurtarıldı. Hüseyin Kahraman ise yapılan aramalarda ulaşılamadı.

AMBARLI AÇIKLARINDA BULUNDU

Bugün, Ambarlı açıklarında kayalıklar arasında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Beylikdüzü İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarda belirtilen bölgeye giderek cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin 1 ay önce alabora olan teknede kaybolan 32 yaşındaki Hüseyin Kahraman'a ait olduğu belirlendi.

Kahraman'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kütahya'ya götürüleceği öğrenildi.

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