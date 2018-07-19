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Tekne kazasında ölen 19 kişinin cesedi Adana'ya götürüldü

KKTC açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ulaşılan 19 kişinin cesetleri Adana'ya ulaştı.

AA | 19.07.2018 - 09:21..
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Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ulaşılan 19 kişinin cesetleri, jandarma ve polis ekipleri tarafından araçlardan indirildi.

Tekne kazasında ölen 19 kişinin cesedi Adana'ya götürüldü

MORGA KONULDU

Cesetler daha sonra otopsi işlemleri için morga konuldu. KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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