taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.393
USD
3,5262
EURO
3,9687
ALTIN
146,44
PETR
49,1700

Tekne kazasında yaralanan Beşiktaşlı bacağını kaybetti

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasındaki tekne kazasında yaralanan Samet Bakan, sağ bacağını kaybetti.

06.06.2017 - 16:48
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Tekne kazasında iki bacağından yaralanan Samet Bakan bu sabah sağ bacağının durumunun kötüye gitmesi sonucunda ikinci kez ameliyata alındı. Bakan'ın sağ bacağının dizden aşağısı kesildi.

Tekne kazasında yaralanan Beşiktaşlı bacağını kaybetti

Ağabey Ahmet Bakan yaptığı açıklamada; “Sağ bacağında sıkıntı vardı. Sağ bacağını maalesef diz altından aldılar. Yoğun bakımdan çıktı, doktorlar dahi iyi olduğunu belirtti. Pazar sabahı itibariyle hayati tehlikesi kalkmıştı." dedi. Ağabey Bakan, olay sırasında kardeşinin bacaklarını tekneden sarkıtmadığını belirtirken "Bacaklarını dışarıya sarkıtmıyordu zaten videolarda da belli. Benim kardeşim o gün niyetliydi, orucundaydı. Tamamen kötü şans ve kader." diye konuştu.

Tekne kazasında yaralanan Beşiktaşlı bacağını kaybetti

Öte yandan Bakan'ın eşi Deniz Bakan ve yakınlarının hastanede bekleyişi sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Atatürk'e hakaret eden El Kaide'ci tutuklandı
İzmir'de sosyal medya hesabından, Atatürk'e hakaret edip, El Kaide'nin propagandasını yapan C.A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de sürücüsüz vinç otomobilleri ezip eve çarptı
Buca ilçesinde park halindeyken sürücüsüz hareket eden vinç, 2 otomobili ezdikten sonra bir apartmana çarparak durabildi.
Aydın'dan Marmaris'e taşıma kum
Marmaris ilçesindeki 13 bin metrekarelik halk plajında giden turistler, Aydın'ın Çine ilçesinden kamyonlarla taşınan kumda güneşlendi.
Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 15 gün kapalı
Ulaşımın D-100 Karayolu'ndan sağlanacağı açıklanırken sürücüler, bu bölümde Bolu Dağı'nı dolaşacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

172
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

133
Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

69
Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

151
İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

İsmail Küçükkaya'dan Deniz Seki eleştirisi

268
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

78
Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM