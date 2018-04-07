Tekne taşıyan çekici üst geçide takıldı

Şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 EC 540 plakalı tekne yüklü çekici, çevreyolu Sevgi Evleri mevkisinde bulunan üst geçidin altından geçmek istedi.

YÜKSEKLİĞİ HESAPLAYAMADI

Tekne yüklü çekici, yüksekliği 4,50 metre olan üst geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı. Şoför, tekneye zarar vermemek için aracı durdurdu.

Tekerlekleri indirilen çekici, başka bir çekici tarafından üst geçidin altından çekildi. Tekerlekleri yeniden normal seviyeye getirilen çekici, daha sonra yüklü bulunan tekneyle yoluna devam etti.