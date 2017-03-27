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Tekne taşıyan TIR arıza yaptı, trafik durdu

İzmir'de, 15 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki tekneyi taşıyan TIR'ın arıza yapması sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

27.03.2017 - 11:20
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İzmir'de gemi tadilat alanından balıkçı limanına götürülen "Abalım 23 ve Abalım 24" isimli 2 tekneyi taşıyan Tır'lardan biri, Seferihisar-Urla kavşağında arıza yaptı. 15 metre uzunluğundaki ve 80 ton ağırlığındaki teknenin devrilme ihtimaline karşı sağ ve sol bölümlere destek konuldu. Tır hareket edemediği için Seferihisar-Urla yola trafiğe kapandı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Urla'dan Seferihisar yönüne giden araçlar, Güzelbahçe istikametine yönlendirildi.

Tekne taşıyan TIR arıza yaptı, trafik durdu

GEREKLİ İZİNLER ALINMADI

Bu arada teknenin taşınması için gerekli olan iznin alınmadığı öğrenildi. Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, Tır'ın dorsesinin arızalandığını belirterek "Teknenin bu yoldan gitmesi lazım çünkü başka alternatifimiz yok. Şimdiye kadar 15 gemi yaptık hepsi bu yoldan geçti. Bu gemilerin deniz kıyısında ya da bir kenarda yapılması için tersane istiyoruz. İzmir halkından da özür diliyoruz." dedi.

Tekne taşıyan TIR arıza yaptı, trafik durdu

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