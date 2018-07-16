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Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

Antalya'dan yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 149 kaçak göçmen yakalanırken, tekne kaptanı ortadan kayboldu.

DHA | 16.07.2018 - 13:59..
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Gazipaşa ilçesinin Koru Mahallesi Poyraz Limanı mevkisinde, saat 06.00 sıralarında, muz bahçelerinde birilerinin olduğunu görenler, polise haber verdi.

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

ARI SOKAN 2 ÇOCUĞA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde mülteciler olduğunu tespit etti. 23'ü kadın, 52'si çocuk toplam 149 Suriyeli, otobüslere bindirilip, sağlık kontrolleri ve işlemleri için Gazipaşa Spor Salonu'na götürüldü.

Çocuklardan 2'sini arı soktuğu belirlenirken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

2 BİN 500 DOLAR ÖDEDİLER

Türkiye'den yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istediği saptanan Suriyeli kaçak göçmenlerin, aile durumuna göre, kişi başı 2 bin- 2 bin 500 dolar ödediği ve otobüslerle Mersin'den Gazipaşa'ya getirildiği belirlendi.

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

Güney Mahallesi'ndeki dağ yolunda indirilen kaçakların, muz bahçeleri içindeki sarp yamaçlardan koya ulaştığı, bindikleri 'Sinan-D' adlı teknenin küçük olması ve su alması nedeniyle de koyda mahsur kaldığı öğrenildi.

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

TEKNE KAPTANI ORTADAN KAYBOLDU

Polis, bölgede başka kaçaklar olabileceği ihtimali üzerine araştırmasını sürdürürken, kaçan tekne kaptanının yakalanması için de arama çalışması yürütüyor.

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı



Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı



Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı



Tekneleri su alan 149 kaçak Suriyeli koyda mahsur kaldı

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