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Tekneyi Emina aldı

Mustafa Sandal ile 6 Haziran’da boşandığı Emina Jahovic, boşanma protokolü gereği, evliyken aldıkları tekneyi dönüşümlü olarak kullanmaya başladı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 07:36..
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RR

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde oğulları Yavuz ve Yaman’la denize açılmış, lüks yatında yaptığı tatil keyfi de objektife yansımıştı.

SIRA EMİNA'DA

Önceki gün ise aynı teknede iki hafta önce boşandığı Emina Jahovic vardı. Jahovic, boşanma protokolünde ortak kullanıma dahil edilen teknede oğullarıyla tatile başladı.

Eski eşlerin öğle yemeğinde bir araya geldiği, yemek sonrası Mustafa Sandal’ın Göcek’teki evine, Emina Jahovic’in de oğullarıyla tekneye geçtiği öğrenildi.

TEKNEYE ÇIKAR ÇIKMAZ SUYA ATLADI

Göbün Koyu’na demirli tekneye çıkar çıkmaz deniz gözlüğünü takıp suya atlayan Sırp şarkıcı, yaklaşık 200 metrelik mesafeyi üç kez gidip geldi.

Tekneyi Emina aldı

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