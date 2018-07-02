taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,6048
EURO
5,3695
ALTIN
185,25
PETR
78,1400

Tekneyi onarmak için denize atladı, gözden kayboldu

İstanbul Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize atlayan Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen denizde kayıplara karıştı.

İHA | 02.07.2018 - 07:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kartal ilçesinde sahilde saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı.

Tekneyi onarmak için denize atladı, gözden kayboldu

HALATA TUTUNAMADI

Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atlayıp eşinden de halatı fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda suda gözden kayboldu.

Tekneyi onarmak için denize atladı, gözden kayboldu

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirildi.

Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Tekneyi onarmak için denize atladı, gözden kayboldu

"CAM SİMİDİNİ TUTMAYA FIRSAT BULAMAMIŞ"

Kuloğlu ailesinin kızının arkadaşları olduğunu ve Serkan Kuloğlu'nun yüzmeyi bildiğini söyleyen Sedat Erdoğan, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su alıyormuş. Su alınca denize atlıyor kendisi nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor.” dedi.

Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı

18
İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

25
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle gelin yaralandı

57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

63
Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

Almanya'da kriz patlak verdi; Seehofer istifa edecek

19
Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

Buse Narcı Bodrum'da güneşleniyor

9
FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü hayatını kaybetti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM