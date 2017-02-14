Teknik Yapı Uplife Kadıköy

İsveç’e yalnız gelen 18 yaş altı sığınmacı çocuklar, kapalı Facebook gruplarında sınır dışı edilmeye karşı ‘toplu intihar’ çağrıları yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 4 Şubat'tan bu yana 245 kişinin sorgulandığını açıkladı.

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TSK'dan Amanos Dağları'na hava harekatı

Hatay'da bir uzman çavuşun şehit olduğu saldırı sonrası başlayan operasyonlar devam ediyor.