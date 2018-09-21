TEKNOFEST’te baklavalara yoğun ilgi

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, büyük ilgi görüyor. Dün itibarıyla kapılarını meraklılarına açan festivalde yarışlar, teknoloji standları ve İHA’lar büyük ilgi görüyor.

Bunun yanında ilgi gören bir diğer alan ise 40 çeşit baklavayla donatılan standı oldu. Hafız Mustafa 1864 Tatlıları standının önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"BİLİM VE TEKNOLOJİYLE İLERLEYEMEZSEK TAM ANLAMIYLA BAĞIMSIZ OLAMAYIZ"

Hafız Mustafa Tatlıları CEO’su Eren Ongurlar, bilim ve teknolojiye destek olmak adına bugün, Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te stant açtıklarını ifade etti.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda açılışı yapılan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyleyen Ongurlar, "Türkiye’nin tam bağımsız olması için herkes elinden gelinin en iyisini yapmak zorunda. Öğretmen en iyi öğretmen, doktor en iyi doktor, öğrenci en iyi öğrenci biz iş adamları da en iyi iş adamları olmak zorundayız. Tabii ki bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Herkes üzerine düşeni layıkıyla yaparsa ben inanıyorum ki Türkiye’miz çok daha farklı yerlerde olacaktır. Biz de bugün bir nebze olsun bu güzel festivale katkıda bulunmak adına stant açtık. Öğrenci kardeşlerimiz geliyor onlara ikramlarda bulunuyoruz. Yeter ki onlar bu güzel vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıksınlar biz iş adamları olarak her zaman onların yanında olacağız." dedi.