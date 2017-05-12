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Teknoloji şirketi BT 4 bin kişiyi işte çıkaracak

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT küresel operasyonlarından önümüzdeki iki yıl içerisinde 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

12.05.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telecom (BT) küresel operasyonlarından toplam 4 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

BT’den yapılan açıklamada, küresel operasyonların işleyişinin basitleştirilmesi amacıyla şirketin yönetim ve destek birimlerinden önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 4 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Teknoloji şirketi BT 4 bin kişiyi işte çıkaracak

ÜST YÖNETİCİNİN BONUSU KESİLDİ

Açıklamada BT Üst Yöneticisi Gavin Patterson’a bu yıl sonunda bonus ödemesi yapılmayacağı kaydedildi. Şirketin geçen yılki bilançosuna göre Patterson’a yıllık maaş olarak 969 bin sterlin, yıl sonunda ise 4 milyon sterlin bonus ödenmişti.

Teknoloji şirketi BT 4 bin kişiyi işte çıkaracak

GELECEK YIL PLANLAMASI YAPILDI

Şirketin bu yılın mart sonu itibarıyla yıllık vergilendirme öncesi karı yüzde 19 azalarak 2,35 milyar sterline geriledi. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu yıl son derece zorlu bir yıl oldu. Fakat BT gelecek için iyi bir şekilde pozisyonlanmış durumda.” ifadelerine yer verildi.

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