Son yıllarda kripto paralar öne çıkıyor. Hatta Japonya gibi bazı ülkelerde bile şirketler maaş ödemelerini bunlarla gerçekleştiriyor.

SANATÇI ŞİRKETLERİN PARA BİRİMİNİ TASARLADI

Kripto paraların da öne çıktığı bu yıllarda hayal gücünü kullanan Fransız sanatçı Jade Dalloul, dünyaca ünlü firmaların CEO'ları ve markaları bir araya getirerek yeni para birimleri ortaya çıkarttı. Peki eğer şirketler kendi para birimine sahip olsaydı, görüntüleri nasıl olurdu...

Teknoloji devleri kendi para birimlerine sahip oldu- FOTO GALERİ



İLK OLARAK JOBS'UN PARA BİRİMİNİ ORTAYA ÇIKARTTI

Artist Dalloul, ilk olarak Apple'ın 2011 yılında vefat eden CEO'su Steve Jobs'un para birimi tasarladı. Ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in de paralarını ortaya çıkararak herkesi şaşırttı.

ŞİRKETLERE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRABİLİR

Firmaların ilerde bu para birimlerini kullanıp kullanılmayacağı bilinmese de, şirket sahiplerine gelecekte yeni bir bakış açısı kazandırdığı belli.