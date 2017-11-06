taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.374
USD
3,8613
EURO
4,4853
ALTIN
157,61
PETR
62,6900

Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

Teksas'ta katliam yapan Devin Patrick Kelley hakkında konuşan Trump, konuşmasında saldırgan hakkında "meczup" tanımlaması yaptı.

06.11.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

2

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliği açıklandı: Eski ABD askeri 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley.

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEYDİ

Facebook'tan yaptığı silah paylaşımlarıyla dikkat çeken Devin Patrick Kelley'in Amerikan Hava Kuvvetlerinde 2009-2013 yılları arasında görev almış olduğu öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası Kelley, eşi ve çocuklarına saldırmaktan dolayı Kasım 2012'de mahkemeye çıkarılmış.

Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü.

Saldırganın polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

"SALDIRGAN AŞIRI DERECEDE MECZUP BİRİ"

Konu ile ilgili Japonya'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın bir "meczup" olduğunu söyledi.

Konuşmasında 26 kişiyi öldüren ve saldırıda kendisi de hayatını kaybeden saldırgan hakkında "terörist" ifadesini kullanamayan Trump "Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil." dedi.

Trump, "Aşırı derecede meczup biri. Çok fazla sorunu olan biri. Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil. Çok ama çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.

Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir
Batının iki yüzlülüğünü yüzlerine vuran Türk
Türk yazar Tuğrul Selmanoğlu, Türkiye'deki terörle mücadeleyi eleştiren batılı konuşmacılara yanıt verdi.
Başbakan Yıldırım ABD'ye 5 kritik dosya ile gidecek
Başbakan Yıldırım; vize krizi, YPG'ye silah yardımı, Gülen'in iadesi, silah ambargosu ve iki ülkedeki tutuklamaları gündeme getirecek.
Ankara'da gazilere saldıran 2 cani tutuklandı
"Biz gazileri sevmiyoruz" diyerek vatan için canını ortaya koyan gazilere saldıran 6 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli Savunma Bakanı Katar'daki Türk birliğinde
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selin İmer'in ilginç tulumu

Selin İmer'in ilginç tulumu

158
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

38
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

63
Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

Aykut Kocaman telefonlarını kapattı

80
Trump: Kalplerimiz kırıldı

Trump: Kalplerimiz kırıldı

147
Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

Atatürk ile İnönü'nün arasını açan bira meselesi

140
Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM