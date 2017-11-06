Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliği açıklandı: Eski ABD askeri 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley.

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEYDİ

Facebook'tan yaptığı silah paylaşımlarıyla dikkat çeken Devin Patrick Kelley'in Amerikan Hava Kuvvetlerinde 2009-2013 yılları arasında görev almış olduğu öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası Kelley, eşi ve çocuklarına saldırmaktan dolayı Kasım 2012'de mahkemeye çıkarılmış.

Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü.

Saldırganın polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

"SALDIRGAN AŞIRI DERECEDE MECZUP BİRİ"

Konu ile ilgili Japonya'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın bir "meczup" olduğunu söyledi.

Konuşmasında 26 kişiyi öldüren ve saldırıda kendisi de hayatını kaybeden saldırgan hakkında "terörist" ifadesini kullanamayan Trump "Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil." dedi.

Trump, "Aşırı derecede meczup biri. Çok fazla sorunu olan biri. Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil. Çok ama çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.

Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı