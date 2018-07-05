taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.097
USD
4,5888
EURO
5,3663
ALTIN
185,34
PETR
77,6100

Teksas sular altında kaldı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı, kentte kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA | 05.07.2018 - 22:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Houston kenti, Harvey Kasırgası’ndan sonra ikinci felaketi yaşıyor. Kentin tamamı sular altında kalırken, şehir merkezindeki drenajlardan taşan suların rahatız edici koku bıraktığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü, acil kurtarma birimlerinin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Teksas sular altında kaldı VİDEO

ÖLEN YA DA YARALANAN BULUNMUYOR

Bodrum katlarda yaşayan kent sakinlerinin tahliye edildiği, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da ölüm tespit edilmediği açıklandı. Yetkililer, yaşanan su taşkınların şehir merkezinden çekilmesinin zaman alabileceği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl, ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetmiş, eyalet sular altında kalmış 125 milyar dolar hasar meydana gelmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

340
Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

171
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

197
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

161
Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

229
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

189
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM