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Teksas'a düşen göktaşı sonik patlama sesi yarattı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir göktaşının düşüşü sırasında çıkardığı ses, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

01.03.2017 - 02:05
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Patlamayı andıran yüksek bir sese neden olan göktaşı, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. Parker ilçesinin sakinleri, sesi bir patlama sanarak telefonlara sarıldı.

Teksas'ta göktaşının düşme anı-İZLE

Amerikan Göktaşı Topluluğu, Koloradı, Oklahoma ve Kansas'tan da bildirimler aldı. Dev göktaşının düşüşü, çevre yerleşimlerden de rahatlıkla görülebildi.
Weatherford polisinden Tiffany Vanzart, göktaşının düşüşünü kamerasıyla kaydetti.

PATLAMA ZANNEDİLDİ

Göktaşının düşüşünün yarattığı sonik patlama efekti, göktaşının düşüşünü görmeyen binlerce kişinin sesi bir patlama sanarak korkmasına neden oldu.

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