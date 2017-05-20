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Teksas'ın en güzel polisi: Shannon Dresser

ABD'nin Teksas eyaletinde 2017 yılının en güzel kadın polisi olarak 29 yaşındaki Shannon Dresser seçildi.

20.05.2017 - 09:42
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ABD'nin Teksas eyaletinde, okul bölgesinde görev yapan 29 yaşındaki Shannon Dresser isimli polis memuru, güzellik yarışmasına katıldı.

Anne ve babası da polis olarak görev yapan Dresser'i her zaman üniforma içerisinde görmeye alışanlar, kendisini bikini ile güzellik yarışmasında görünce oldukça şaşırdı.

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Güzellik yarışmasına katılmayı küçüklüğünden beri hayal ettiğini belirten Dresser, yarışma sayesinde hayatında kalıplaşmış bazı şeyleri değiştirdiğini söyledi.

Teksas'ın en güzel polisi: Shannon Dresser

HEM POLİS HEM GÜZELLİK KRALİÇESİ

Dresser, ayrıca insanın istediği her şeyi yapabileceğini ve hem polis memuru olarak hemde güzellik kraliçesi olarak yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Teksas'ın en güzel polisi: Shannon Dresser

Teksas'ın en güzel polisi: Shannon Dresser

Teksas'ın en güzel polisi: Shannon Dresser

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