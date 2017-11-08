Teksas'taki kilise saldırganı akıl hastanesinden kaçmış

ABD medyasında polis raporlarına dayandırılan haberlerde, eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Kelley'nin askeri mahkemeye sevk edilmesinin ardından akıl hastanesine gönderildiği belirtildi.

Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı

HAVA KUVVETLERİNDEN AKIL HASTANESİNE

Kelley'nin kendisi ve başkaları için tehlike teşkil ettiği ve o dönem çalıştığı Hava Kuvvetlerinde ölüm tehditlerinde bulunduğu kaydedilen polis raporlarında, akıl hastanesinden kaçan Kelley'nin bir otobüs terminalinde yakalandığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri, eşine ve üvey oğluna şiddet uyguladığı gerekçesi ile görevden uzaklaştırdığı Kelly'nin aile içi şiddet kayıtlarının onu silah satın almaktan alıkoyabileceği ancak "bu belgelerin federal veri tabanına hiç girilmediğini" kabul et etmişti.

ŞİDDET KAYITLARI SİCİLİNE EKLENMEMİŞ

Kelley dosyasıyla nasıl ilgilenildiğine ve görevinden ihracına neden olan aile içi şiddet kayıtlarının siciline neden eklenmediğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kelley, 2012 yılında eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle askeri mahkemeye sevk edilmiş, 2014'te rütbesi er seviyesine indirilmiş, bir yıl hapse mahkum edilmiş ve Hava Kuvvetlerinden uzaklaştırılmıştı.

Saldırganın ilk eşinden 2012'de mahkeme kararıyla boşandığı ve 2014'te yeniden evlendiği bildirilirken, ikinci evliliğinin akıbetine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

SALDIRIDAN ÖNCE KAYINVALİDEYE TEHDİT

Sutherland Springs kasabasında bulunan Vaftiz Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Freeman Martin ise Kelley'in saldırıdan önce kayınvalidesini kısa mesajla tehdit ettiğini belirtmişti.

Saldırganın hedefinin kayınvalidesi olup olmadığının araştırıldığını aktaran Martin, "Bunun devam eden bir aile içi durum olduğunu söyleyebilirim. (Saldırganın) Kayınvalidesi bu kiliseye gidiyordu ve kendisinden tehdit içerikli mesajlar almıştı." ifadesini kullanmıştı.

MAHALLE SAKİNİ TARAFINDAN VURULDU

Kiliseden ayrıldıktan sonra Kelley'in silahlı bir mahalle sakini ile çatışmaya girdiğini ve vurulduğunu ifade eden Martin, saldırıdan hemen sonra babasını arayan saldırganın, o anda kendisine ateş ettiğini bildirmişti.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ikisi Teksas'tan, ikisi de Colorado'dan satın alınmış 4 silah bulunmuştu.

"BU BİR KOMÜNİST DEVRİMDİR"

Ancak görgü tanıklarına göre, Kelley ve beraberinde bir saldırganın da yer aldığı, saldırı esnasında "Bu bir komünist devrimdir" sloganı attıkları öğrenildi.

Saldırı sonrası söz konusu anti-faşist grup üyelerinin yazışmaları da paylaşıldı. Yazışmalarda, muhafazakar beyazların gittiği kiliselere saldırı yapılması gerektiğinden bahsediliyor.