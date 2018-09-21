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Tekstil fabrikasında 8 kadın yemekten zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 8 kadın işçi yedikleri yemekten zehirlendi. İ

İHA | 21.09.2018 - 04:45..
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İşçiler özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekstil fabrikasında 8 kadın yemekten zehirlendi


MÜŞADE ALTINA ALINDILAR

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Mümine E. (33), Sibel A. (30), Necla A. (23), Sevim G. (35), Kader M. (18), Elif B. (20), Zehra M. (20) ve Zehra P. (36) yedikleri yemekten dolayı bir süre sonra fenalaştı.

Zehirlendikleri tahmin edilen işçilerin mideleri hastanede yıkandıktan sonra müşahede altına alındı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekstil fabrikasında 8 kadın yemekten zehirlendi


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