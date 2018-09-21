Tekstil fabrikasında 8 kadın yemekten zehirlendi

İşçiler özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.





MÜŞADE ALTINA ALINDILAR

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Mümine E. (33), Sibel A. (30), Necla A. (23), Sevim G. (35), Kader M. (18), Elif B. (20), Zehra M. (20) ve Zehra P. (36) yedikleri yemekten dolayı bir süre sonra fenalaştı.

Zehirlendikleri tahmin edilen işçilerin mideleri hastanede yıkandıktan sonra müşahede altına alındı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



