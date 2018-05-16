Tel Aviv’de Gazze’deki katliam protesto edildi

1 Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı sergi başladı Yapı Kredi Kültür Sanat, 16 Mayıs - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında ressam Cemal Erez’in Yedi Günah ve Bir Bürokratın 24 Saati adlı iki bölümden oluşan sergisine ev sahipliği yapıyor.

2 Sağlıklı bir kalp için kurallar Hızlı, kentsel yaşam koşulları ile bunun getirdiği stres ve kötü beslenme alışkanlığı, obezite ve şeker hastalığının ayrıca sigara kullanımının kalp ve damar sağlığı açısından sorun oluşturuyor.

3 ABD'nin BM temsilcisinden skandal sözler ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 62 Filistinliyi şehit eden ve 8 aylık bir bebeğin ölümüne neden olan İsrail'i, Hamas karşısında "ölçülü davrandığı" için övdü.

4 Polislerle dalga geçen 'Spiderman' yakalandı Denizli’de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine ‘Spiderman’ ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.

5 Osmanlı döneminde Mekke ve Medine fotoğrafları sergilendi Bursa'da İslam tarih, sanat ve kültür araştırma Merkezi arşivlerindeki 'Haremeyn Osmanlı Döneminde Mekke ve Medine Fotoğrafları Sergisi' sanatseverler ile buluştu.

6 Günün kitabı: Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian Kurt Vonnegut soruyor: “Ahiretle hayat arasında fark var mı dersiniz? Var diyenlere bir soru daha; bu fark hangi birim ile ölçülür?”