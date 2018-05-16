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Tel Aviv’de Gazze’deki katliam protesto edildi

Gazze'de İsrail ordusunun Filistin halkına yaptığı katliam, İsrail'in başkenti olan Tel Aviv'de protesto edildi.

İHA | 16.05.2018 - 11:21..
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Tel Aviv’de caddelere çıkıp trafiği kapatan yüzlerce Tel Avivli, ellerinde üzerinde “Gerçek mermi kullanmayı bırak” pankartları taşıdı ve “Araplar ve Yahudiler düşman olmayı reddediyor” sloganları attı.

"SİLAHSIZ GENÇLER VURULDU"

Tel Aviv’de İsrail yönetimine karşı yapılan gösterileri bir grup sol görüşlü aktivist örgütler düzenledi. Gösteriyi düzenleyen örgütler, ölen Filistinlilerin silahsız gençler olduğuna vurgu yaptı.

Gazze’deki İsrail katliamını protesto eden Tel Aviv’deki İsrail yönetimine karşı yapılan gösteri, İsrail basını ve televizyonları tarafından görmezden gelindi.

Tel Aviv’de Gazze’deki katliam protesto edildi

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