taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.833
USD
3,5670
EURO
4,0753
ALTIN
139,97
PETR
47,6800

Tel Aviv’den Mekke’ye uçak seferleri gündemde

İsrail İletişim Bakanı Ayoob Kara, Tel Aviv ile Mekke arasında doğrudan uçak seferleri başlatılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.

13.07.2017 - 16:06
  1. Haberler
  2. Dünya

israil

Times of Israel sitesi, Suudi Arabistan’la İsrail arasında resmi bir ilişki bulunmamasına rağmen, Bakan Ayoob Kara’nın Ortadoğu’da yaşanan değişim sürecinden ve Amerika liderliğindeki bölgesel görüşmelerden dolayı bu durumun değişmesinden umutlu olduğunu bildirdi.

EĞİLİMLERİ VAR

Suudi Arabistan, Ürdün ve diğer ülkelerin yetkilileriyle görüştüklerini belirten İsrailli Bakan, onların Tel Aviv’le Mekke arasında uçak seferlerinin başlamasına eğilimli olduğunu; ancak hassasiyetinden dolayı bu meselenin henüz müzakere düzeyinde olduğunu söyledi.

İsrail İletişim Bakanı Ayoob Kara, “Gerçeklik değişti; şu an bu talebi gündeme getirmek için çok iyi bir zaman ve ben yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışıyorum.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Kraliçe Elizabeth'i gören Theresa May diz çöktü
İspanya Kralı ile eşinin İngiltere ziyaretine, Başbakan Theresa May damga vurdu.
Rus liderin katillerinden hatıra pozu
2015 yılında suikast düzenlenerek öldürülen Rus muhalif lider Boris Nemtsov'un katilleri için karar verildi.
Mavi balina iskeleti Londra'daki müzede sergileniyor
Londra'daki Natural History Museum; 'Hope' adlı mavi balinanın iskeletini sergileme kararı aldı.
İngiltere Başbakanı Theresa May seçim gecesi ağlamış
İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını söyledi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

FETÖ'nün suikast timi hakim karşısında

520
Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

Aydan Şener bikinili fotoğrafını paylaştı

90
Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

Özge Ulusoy Ahu Yağtu’yu sildi

116
Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

Ali Avcı FETÖ'den gözaltına alındı

156
15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

15 Temmuz'un en genç gazisinin gözyaşları

120
Arda Turan Barcelona'da kalıyor

Arda Turan Barcelona'da kalıyor

79
Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

Bakan Bozdağ 15 Temmuz gecesini anlattı

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM