Tel Aviv’den Mekke’ye uçak seferleri gündemde

Times of Israel sitesi, Suudi Arabistan’la İsrail arasında resmi bir ilişki bulunmamasına rağmen, Bakan Ayoob Kara’nın Ortadoğu’da yaşanan değişim sürecinden ve Amerika liderliğindeki bölgesel görüşmelerden dolayı bu durumun değişmesinden umutlu olduğunu bildirdi.

EĞİLİMLERİ VAR

Suudi Arabistan, Ürdün ve diğer ülkelerin yetkilileriyle görüştüklerini belirten İsrailli Bakan, onların Tel Aviv’le Mekke arasında uçak seferlerinin başlamasına eğilimli olduğunu; ancak hassasiyetinden dolayı bu meselenin henüz müzakere düzeyinde olduğunu söyledi.

İsrail İletişim Bakanı Ayoob Kara, “Gerçeklik değişti; şu an bu talebi gündeme getirmek için çok iyi bir zaman ve ben yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışıyorum.” dedi.