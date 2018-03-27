AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor.

Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor.

SİVİL HAREKETLİLİĞİ OLMAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.

Videoda, merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar görülüyor.

Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.

Tel Rıfat havadan görüntülendi VİDEO

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANI BOZULDU

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı işgal etmişti. Örgüt, böylece Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı, örgütün bu girişiminin sonuçsuz kalmasını sağlamıştı.

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, hafta sonu Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının da kurtarılması için Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de gösteri düzenlemişti. TSK, İHA'ların kaydettiği görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO gruplarında çok sayıda Tel Rıfatlı bulunuyor.

















