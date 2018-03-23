Tel Rifat TSK'yı bekliyor

Batı'nın ve PKK'nın işbirlikçilerinin her fırsatta "siviller ölüyor" yalanı bir kez daha çöpe gitti. Afrin'i sıfır sivil zaiyatı ile kurtaran TSK ve ÖSO mensuplarına Tel Rifat'tan çağrı geldi. Azez sınırında toplanan binlerce sivil TSK'ya Tel Rifat'ı da kurtarması için çağrıda bulundu.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMA"

Ellerinde Türkçe ve Arapça döviz taşıyan siviller PKK/PYD işgali altında bulunan bölgedki sivillerin kurtarılması için TSK'ya çağrıda bulundu.

Ellerindeki pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a " Sayın Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakma" mesajlı yazılar içinde en dikkat çekici olanı "Türk askerinin Tel Rifat'ı kurtarmasını istiyoruz" yazanı oldu.

TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Gece geç saatlere kadar sınır boyunda düzenlenen eyleme destek veren siviller, eylem sürecinde Türk bayraklarını dalgalandırdı.

TSK'NIN GİRDİĞİ YERE HUZUR GELİYOR

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayıp Zeytin Dalı ie devam eden teröre yönelik operasyonlar, bölgedeki huzur ve refah seviyesinde üyük bir yyükselme sağlıyor. El bab ve çevresini Fırat Kalkanı ile kurtaran TSK bölgenin yeniden eski haline gelmei için çalışmalarını sürdürürken, güvenliği sağlanan bölgeler de eskisinden iyi hale getirilmeye çalışıyor.

TSK'nın girdiği yerlerde güven unsurunun büyük oranda yükseldiği görülürken bunun son örneği de Afrin'de yaşandı.PKK'nın işgali ile yalnızca savaş cepehsine dönen Afrin, Mehmetçiklerin bölgeyi kurtarması ile yeniden düzene ve sivllerine kavuştu.