Tel Rıfatlılar, Türkiye'den yardım bekliyor

Aralarında ÖSO mensupları ve sivil halkın bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat ilçesini de kapsamasını talebiyle gösteri düzenledi.

YPG'Yİ TEMİZLEYİN GÖSTERİSİ

Terör örgütü YPG/PKK karşıtı sloganlar atan grup, Türkiye'ye Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür etti. Göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için çağrıda bulundu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusunun Tel Rıfat'a harekatını dört gözle bekliyoruz", "Türk askerine ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü VİDEO

TERÖRİSTLER GÖÇE ZORLADI

YPG/PKK, 2016 başlarında Rusya ve rejim desteğini alarak Afrin'den güneydoğuya doğru yayılmıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorlamıştı.

Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığınmıştı. Terör örgütü , işgalden sonra Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği Kürt aileleri yerleştirmeye başlamıştı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak bunların yalnızca 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi olan Araplardan oluşuyor.