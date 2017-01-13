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Telabyad sınırına duvar örüldü

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi ile terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti arasındaki sınır hattına beton duvarlar yerleştirildi.

13.01.2017 - 10:40
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Akçakale'nin karşısında bulunan ve Suriye'deki iç savaşının ardından önce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ardından DEAŞ ve son olarak da 2015 yılının Haziran ayında PYD denetimine giren Rakka'ya bağlı Telabyad ile Türkiye arasındaki sınır hattına 30 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar örülmesi kararlaştırıldı.

Telabyad sınırına duvar örüldü

3 METRE YÜKSEKLİKTEKİ DUVARLAR YERLEŞTİRİLDİ

3 metre yüksekliğindeki beton bloklar, vinçler yardımıyla sınır hattına yerleştiriliyor. Jandarmalar da, sınır hattında çalışan işçi ve iş makinelerinin güvenliğini zırhlı araçlarla sağlıyor.

 


Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

Telabyad sınırına duvar örüldü

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