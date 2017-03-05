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Telafer'de stratejik dağlar DEAŞ'tan alındı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında, Telafer ilçesinin doğusunda stratejik bir konumda olan sıradağlarda kontrolün sağlandığı bildirildi.

05.03.2017 - 23:51
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Irak ordusunda görevli üsteğmen Semir Davud el-Muhsin, Haşdi Şabi'nin, Peşmerge güçlerinin kontrolündeki El-Ayadiye kasabası bitişiğinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki sıradağları ele geçirdiğini belirtti.

YARDIM GİTMESİN DİYE YOĞUN BOMBARDIMAN

Muhsin, Telafer ilçesinin doğusuna örgütten yardım gitmesini engellemek için ilçenin batısındaki DEAŞ mevzilerinin de yoğun bir bombardımana tutulduğunu aktardı.

Telafer'de stratejik dağlar DEAŞ'tan alındı

Stratejik dağlık bölgenin ele geçirilmesinin, Telafer'e doğru ilerlemeyi kolaylaştıracağını ifade eden Muhsin, saldırıların bilançosuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Musul'un doğu yakasında ocak ayında kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyon başlatmıştı.

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