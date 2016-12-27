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Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Hatay, Suriye ve Irak'daki iç savaşların ortaya çıkardığı yeni bir drama daha sahne oldu.

DHA | 27.12.2016 - 15:06
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Irak'ın Musul bölgesinin DEAŞ'tan temizlenmesi için koalisyon ülkeleri ve Peşmergelerin başlattığı operasyonun ardından, bu bölgenin Telefar kentinde yaşarken kaçan, çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu Türkmenler, uzun ve çileli bir yaya yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Irak'ta Kerkük ve Musul bölgesi Türkmenlerinin çileli bir göçün ardından sığındığı yer Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ndeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) oldu.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Son 3 günde 25-30'ar kişilik gruplar halinde gelen Türkmenlerin büyük çoğunluğu, Telafer bölgesinden Suriye üzerinden Hatay'a yaya olarak geldiklerini, çok azının da yer yer araç bulabildiğini söyledi. Bazı Türkmenler, 40 gündür yaya olarak kar ve soğukta kaçışlarını sürdürdüklerini anlattı.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, gelenlerin tümünün Türkçe konuşan Türkmenler olduğunu, ilk anda elbise, ayakkabı ve çamaşır verdiklerini, banyo imkanı sağlanıp sıcak yemek ikram ettiklerini söyledi.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Valilik, Kaymakamlık, Belediye, UNICEF ve Göç İdaresi ile gönüllülerin katkısıyla destek verilen Türkmenlerden şimdiye kadar gelenlerin sayısı 900'ü geçti.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Çoğu yüzünü ve kimliğini gizleyen Telefar Türkmenleri için sınıra ve otogara yakın bir noktada kurulan çadıra ulaşan Türkmenlerin bir bölümü, ilk tedavi ve dinlenmelerinin ardından başka kentlerdeki yardım kuruluşları ya da akrabalarının yanına gidiyor.

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

Telafer'den kaçabilen Türkmenler Hatay'da

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