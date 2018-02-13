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Telafer'e dönüşler başladı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ nedeniyle Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Kerkük'teki Yahyava Kampı'na sığınan Türkmenler evlerine dönmeye başladı.

AA | 13.02.2018 - 16:51..
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Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, ''Telafer'in kurtarılmasının ardından evlerine dönmek isteyen Türkmenlerin ilk bölümü bugün itibariyle yola çıktı. Kamptan ayrılan 152 kişilik 26 aileyi evlerine uğurladık." dedi.

GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Söz konusu ailelerin evlerine geri dönmeleri konusunda Kerkük Göç ve Göçmen Dairesi'nin kendilerine destek verdiğini kaydeden Kasapoğlu, ''Kerkük Göç ve Göçmen Dairesi, söz konusu aileler ve eşyalarının taşınması için üç otobüs ile dört yük aracı tahsis etti. Bugün Telafer'e dönmek için yola çıkan bu ilk grup oldukça önemli ve anlamlı. Ülkenin birçok yerindeki göçmenlerin evlerine geri dönmeleri konusunda bu ilk ayağı oluşturacaktır.'' şeklinde konuştu.

Çatışma bölgelerinde tahrip olan altyapı ve binaların yeniden imar edilmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Hükümetten yıkılan veya tahrip edilen evlerin yeniden inşası yahut onarımını istiyoruz. İmar ve kalkınmaya dönük çalışmalar evlerine geri dönmeleri konusunda halkı teşvik edecektir.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Öte yandan Yas Hıdır isimli Telaferli de evlerinden uzakta geçirdikleri bu süre içinde gösterdiği destek ve yardımlarından dolayı Türkiye'ye şükran borçlu olduklarını ifade etti.

Hıdır, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana yaşadığımız bu kampın inşaatını gerçekleştiren Türkiye'nin yardım ve desteklerini unutmayacağız." dedi.

Fuat Cerrah isimli Telaferli de evlerine dönmenin heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Cerrah, "Onlarca aile 4 yıl aradan sonra ilk kez memleketine geri dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Duygularımı ifade edecek söz bulmakta zorlanıyorum. Bu gerçekten büyük bir mutluluk." diye konuştu.



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