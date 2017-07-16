taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

CHP'li Aykut Erdoğdu, yaptığı telefon aramasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca çılgına döndü.

16.07.2017 - 00:43
  1. Haberler
  2. Gündem
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminin yıldönümünde şehitler dualarla anıldı.

ERDOĞAN'IN SES KAYDI

00.13'te Türkiye genelinde selalar okunmaya başladı. Bu sırada Turkcell hattından arama yapanlar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duydu.

Erdoğan, ses kaydında "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi VİDEO

"TELEFONDA BİLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses kaydının çıkması CHP'yi rahatsız etti. Konuyla ilgili tweet atan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi.." dedi.

HATLARINI İPTAL EDECEK

CHP'li vekil, Turkcell hatlarını iptal edeceğini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Muslera'dan 15 Temmuz mesajı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 15 Temmuz için anlamlı bir mesaj yayımladı.
Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu
Trabzon'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Atatürk Alanı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.
Gaziantep şehitlere ağlıyor
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanında tören düzenlendi.
15 Temmuz Destanı'ndan 1 yıl sonra selalar yükseldi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt genelinde 90 bin camide sela okundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dua' şiiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dua' şiiri

7
Mescid-i Aksa yeniden açılıyor

Mescid-i Aksa yeniden açılıyor

0
Akdeniz'de art arda 2 deprem

Akdeniz'de art arda 2 deprem

0
Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

2
FETÖ'nün malikanesi 15 Temmuz'un yıl dönümü görüntülendi

FETÖ'nün malikanesi 15 Temmuz'un yıl dönümü görüntülendi

0
Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM