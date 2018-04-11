Telefon arızalı çıktı, müşterisini bıçakladı

Sivas’ta meydana gelen olayda satın aldığı ikinci el cep telefonu arızalı çıkan müşteri ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iş yeri sahibi S.A., müşteri S.E.'yi bıçak darbeleri ile ağır yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulans ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.E. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uyulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı müşterinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken iş yeni sahibi S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.