Telefon dolandırıcıların Afrin tuzağı

Farklı yöntemleriyle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların son günlerde yeni bir yöntemi ortaya çıktı.

ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERE YARDIM YALANI

Antalya’nın Kaş ilçesinde çok sayıda vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nda çatışan Türk askerine ve şehit düşen askerlerin ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek vatandaşların paralarını almaya çalışıyor.

MAKBUZLARI KARGOYLA GÖNDERİCEKLERİNİ SÖYLEDİLER

Vatandaşlara, yatırdıkları yardım miktarı karşılığında kargo ile makbuz göndereceklerini söyleyen dolandırıcıların foyası ise, makbuz gelmeyen mağdurların artmasının ardından mahalle muhtarlarının devreye girmesiyle ortaya çıktı. Konuyu, izinde olan ilçe Müftüsü Fethullah Yavuz ile paylaşarak teyit almak isteyen muhtarlar, Diyanet’in bölgede böyle bir yardım çalışmasının olmadığı bilgisini aldı.

"MÜFTÜNÜN BİLGİSİ VAR"

Diyanetin böyle bir kampanyasının olmadığını belirten Müftü Fethullah Yavuz, "Dün sabah bu bilgi bana geldi. Mahallelerimizdeki muhtarlarımız aradı. Muhtarlara da ’Diyanet Afrin’e yardım topluyor, Müftü Bey’in bilgisi var’ demişler. Dün itibariyle camilerde hutbe ve vaazlarda böyle bir şeyin olmadığının duyurusu yapıldı." dedi.