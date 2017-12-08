taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.817
USD
3,8612
EURO
4,5364
ALTIN
154,94
PETR
62,4500

Telefon dolandırıcılarına 82 bin lira kaptırdı

Osmaniye'de yaşayan Mustafa Tanrıkulu, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara toplam 82 bin lirasını verdi.

DHA | 08.12.2017 - 12:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kamu dairesinde memur olan Mustafa Tanrıkulu'nu arayan bir kişi, 'Hakkınızda PKK-DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan 2 ayrı iddianame var. Bu konuda bize yardımcı olmazsan görevinden azledileceksin' dedi.

DOLANDIRICILAR İÇİN KREDİ ÇEKTİ

Tanrıkulu'nun kişisel bilgilerini de kendisine aktaran telefon dolandırıcısı, evindeki altınları ve tüm parasını söylediği yere bırakmasını istedi. Dolandırıcıya inan Tanrıkulu, nakit bin lira para ile 41 bin liralık altınını istenilen yere bıraktı. Tanrıkulu'nu ertesi gün bir kez daha arayan dolandırıcı bu kez 100 bin lira kredi çekmesini istedi. Dolandırıcıdan şüphelenmeyen Tanrıkulu, maaş aldığı bankaya kredi için başvurup kendisine çıkan 40 bin lirayı da dolandırıcıların istediği yere bıraktı.

Telefon dolandırıcılarına 82 bin lira kaptırdı

GERÇEĞİ ANLADINĞINDA ÇOK GEÇTİ..

Kendisine 3 Aralık'ta parasının iade edileceğinin söylendiğini belirten Tanrıkulu, arayan olmayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Telefon dolandırıcılarına 82 bin lira kaptırdı

"DOSYAMIZ AÇILDI"

Telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğunu belirten Tanrıkulu vatandaşları uyararak, kesinlikle telefonla arayıp kendisini polis, savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi. Tanrıkulu, "Toplamda şuanda 82 bin lira dolandırıldım. Devletimizin hiçbir polisi ve savcısı telefondan para istemez. Bununla ilgili dolandırıcılık dosyamız açıldı, polisimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de dayakçı koca hakkında karar çıktı
Öğretmen eşi Ayşegül K.'yı döverek burnunu kıran Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangında dumandan zehirlenen köpeğe suni teneffüs yapıldı
Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen yavru köpeğe bir vatandaş dakikalarca suni teneffüs yaptı. Ambulansa alınan yavru köpek, 112 ekiplerince kalp masajı yapılmasına rağmen öldü.
Tandırın yanına bırakılan poşetlerden patlayıcı çıktı
Mardin'de tandırın yanında bulunan 2 poşette yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ile çok sayıda uzaktan kumanda ve patlatma cihazı ele geçirildi.
6 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 6 ilde 44 adrese uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

31
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

11
Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

72
Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

138
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

32
İsrail Kudüs'te yapılaşmaya gidiyor

İsrail Kudüs'te yapılaşmaya gidiyor

83
Serkan İnci gözaltına alındı

Serkan İnci gözaltına alındı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM