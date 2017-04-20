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Telefon dolandırıcılarını polise suçüstü yakalattı

Giresun'da 73 yaşındaki Y.U kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

20.04.2017 - 09:49
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Dolandırıcılar, Y.U'ya hırsızlık olayına karışan kişilerin kendisinin kimlik kartını kullandığını ayrıca bu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların FETÖ'yle bağlantılı olduklarını ve kendisinin bu olaydan sorumlu tutulacağını söyleyerek kandırmaya çalıştı.

YAŞLI KADIN POLİSE ANLATTI

Emniyetten aradıklarını ve Y.U'ya yardımcı olacaklarını söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadının ne kadar para ve altını varsa yanında getirmesini isteyerek telefonu kapatmadan buluşma yerine gelmesini istedi. Dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayan Y.U başka bir telefondan 155 Polis İhbar Hattını arayarak yaşadığı olayı anlattı.

2 DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu olay karşısında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.U'nun ikametinin çevresinde gerekli tedbirler alınarak 2 dolandırıcı suçüstü yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARISINI YENİLEDİ

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştığı bu haber ve görüntüye ek olarak, "Polis, asker veya savcı sizlerden asla para talep etmez" uyarısını yeniledi.

Telefon dolandırıcılarını polise suçüstü yakalattı

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