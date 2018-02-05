Telefon hırsızı Suriyeli kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, farklı tarihlerde 5 ayrı kadının yankesicilik yöntemiyle cep telefonları çalındı.
TELEFONCU POLİSE HABER VERDİ
19 Mayıs Mahallesi'nde bir cep telefonu dükkanına cep telefonu satmak isteyen Suriyeli Naser Alsaleh A.(21) adlı genç kadın, iş yeri sahibinin cep telefonlarının çalıntı olduğunu tespit edip polise haber vermesi üzerine yakalandı.
Neser Alsaleh A. telefonları kendisine Suriyeli Amani Muhammed A.'nın (21) verdiğini ve şifresinin kırılmasını istediğini söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Amani Muhammed A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu Amani Muhammed A.'nın 5 ayrı kadının cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.