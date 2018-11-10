taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Telefon kablolarını çalıp yakmaya çalışırken yakalandılar

Elazığ'da telefon kablolarını çalıp, boş arazide yakmak isteyen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

İHA | 10.11.2018 - 10:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Elazığ'a bağlı Yurtbaşı Beldesi Akmazra mahallesinde şüpheliler, telefon kablolarını çaldı.

Hırsızlık olayı fark edilmesinin ardından durum jandarmaya bildirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı aracı belirleyerek gittikleri yönde çalışma yaptı.

BOŞ ARAZİDE YAKALANDILAR

Ekipler, boş arazide çaldıkları kabloları yakmak için indiren 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hırsızlık suçundan ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Telefon kablolarını çalıp yakmaya çalışırken yakalandılar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

159
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

28
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

127
Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

Yaya geçidinde yol vermeyen araç radara yakalandı

72
Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

Trump: Beyaz Saray'dan kovulacak gazeteciler artabilir

9
Ata'ya saygı zinciri 6 buçuk kilometreye ulaştı

Ata'ya saygı zinciri 6 buçuk kilometreye ulaştı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM