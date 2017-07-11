Telefon kullanan sürücü alkollü muamelesi görecek

Resmi rakamlara göre Türkiye'de sadece geçen yıl bir milyonun üzerinde trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda, 7 bin 300'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 milyon TL'lik maddi kayıp yaşandı.

YENİ DÜZENLEME

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Hükümet, bu kayıpların önüne geçmek amacıyla yeni yapılanmaya gitme kararı aldı. Buna göre, yeni bir yol güvenliği stratejisi oluşturulacak. 2021-2030 Yol Güvenliği Eylem Planı hazırlanacak. Yol güvenliğine yönelik yeni bir kurum kurulacak ve kurum mevzuatı reformlarla desteklenecek. Yol Güvenliği Kurumu, yol güvenliğinin dört sac ayağı olarak kabul edilen eğitim, denetim, acil yardım ve mühendislik alanlarında bütüncül politikalar oluşturacak.

OKULLARDAKİ TRAFİK DERSİNİN İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLECEK

Trafikte can kaybına neden olan nedenler anket çalışmaları ile araştırılacak ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda çözüm önerileri getirilecek. Toplumu bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası yapılacak. Strateji ve eylem planının uygulanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) hibe finansmanına yönelik yeni bir proje havuzu oluşturulacak. Okulda, işyerlerinde ve trafikte oluşturulacak ekiplerle yoğun bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak. Okullardaki trafik dersinin içeriği zenginleştirilecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü ile okullarda seminer programları düzenlenecek. Okullardaki eğitimin yanı sıra işyerlerinde de emniyet tarafından eğitim verilecek. Denetim konusunda yeni çalışmalar yapılacak. Belli aralıklarla rutin denetimlerin yanı sıra, yollarda sık sık radar kontrolleri yapılacak. Hız uyarıları sıklaştırılacak. Yollardaki kameralı denetim sistemleri de yaygınlaştırılacak. Vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası hayata geçirilecek. AVM'ler gibi insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda yol güvenliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik tanıtımlar yapılacak.

ARAÇTA TELEFON KULLANANA ALKOLLÜ MUAMELESİ YAPILACAK

Alkollü araç kullanımıyla mücadele devam edecek. Son dönemde artış kaydeden sürücülerin cep telefonu kullanımının yarattığı riskler kamuoyuna anlatılacak. Araçta cep telefonu kullanımına, alkollü kullanıma eşdeğer cezalar uygulanacak