taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6105
EURO
4,1130
ALTIN
140,57
PETR
46,9000

Telefon kullanan sürücü alkollü muamelesi görecek

Türkiye'de, en çok can kaybına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla "Yol Güvenliği Kurumu" oluşturulacak.

11.07.2017 - 09:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

Resmi rakamlara göre Türkiye'de sadece geçen yıl bir milyonun üzerinde trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda, 7 bin 300'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 40 milyon TL'lik maddi kayıp yaşandı.

YENİ DÜZENLEME

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; Hükümet, bu kayıpların önüne geçmek amacıyla yeni yapılanmaya gitme kararı aldı. Buna göre, yeni bir yol güvenliği stratejisi oluşturulacak. 2021-2030 Yol Güvenliği Eylem Planı hazırlanacak. Yol güvenliğine yönelik yeni bir kurum kurulacak ve kurum mevzuatı reformlarla desteklenecek. Yol Güvenliği Kurumu, yol güvenliğinin dört sac ayağı olarak kabul edilen eğitim, denetim, acil yardım ve mühendislik alanlarında bütüncül politikalar oluşturacak.

OKULLARDAKİ TRAFİK DERSİNİN İÇERİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLECEK

Trafikte can kaybına neden olan nedenler anket çalışmaları ile araştırılacak ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda çözüm önerileri getirilecek. Toplumu bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası yapılacak. Strateji ve eylem planının uygulanmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) hibe finansmanına yönelik yeni bir proje havuzu oluşturulacak. Okulda, işyerlerinde ve trafikte oluşturulacak ekiplerle yoğun bir bilinçlendirme kampanyası başlatılacak. Okullardaki trafik dersinin içeriği zenginleştirilecek.

Telefon kullanan sürücü alkollü muamelesi görecek

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü ile okullarda seminer programları düzenlenecek. Okullardaki eğitimin yanı sıra işyerlerinde de emniyet tarafından eğitim verilecek. Denetim konusunda yeni çalışmalar yapılacak. Belli aralıklarla rutin denetimlerin yanı sıra, yollarda sık sık radar kontrolleri yapılacak. Hız uyarıları sıklaştırılacak. Yollardaki kameralı denetim sistemleri de yaygınlaştırılacak. Vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir iletişim kampanyası hayata geçirilecek. AVM'ler gibi insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda yol güvenliği konusunda bilinçlendirmeye yönelik tanıtımlar yapılacak.

ARAÇTA TELEFON KULLANANA ALKOLLÜ MUAMELESİ YAPILACAK

Alkollü araç kullanımıyla mücadele devam edecek. Son dönemde artış kaydeden sürücülerin cep telefonu kullanımının yarattığı riskler kamuoyuna anlatılacak. Araçta cep telefonu kullanımına, alkollü kullanıma eşdeğer cezalar uygulanacak

Telefon kullanan sürücü alkollü muamelesi görecek

İlginizi Çekebilir
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti
Manisa Kula'da karakolda cinnet getiren bir asker, silahla vurduğu 3 arkadaşını şehit edip 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etti.
Yamaç paraşütçüsü 15 metre yükseklikten düşerek öldü
Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayan amatör havacı Sabri Kavuncu, rüzgarın etkisiyle tribünlere çakıldı.
Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 2 yaralı
Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kütahya'da trafik kazasında bir asker şehit oldu
Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

55
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

6
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

10
Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti

19
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

23
Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

2
Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM