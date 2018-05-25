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Telefon kullanımı beyin tümörü oluşumunu tetikliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma; uzun süre telefonla konuşmanın beyine zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 16:05..
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Telefon kullanımı beyin tümörü oluşumunu tetikliyor

Bilim insanları; son dönemlerde rastlanan kanser vakaları nedeniyle araştırmalarını artırdı ve özellikle beyin tümörü oluşumu ile ilgili ilginç sonuçlar elde etti.

Telefon kullanımı beyin tümörü oluşumunu tetikliyor

BEYİN TÜMÖRÜNE NEDEN OLUYOR

İngiltere'de kötü huylu beyin tümörlerinin artış göstermesi ve bu rahatsızlığın son on yılda iki katından fazla arttığının ortaya çıkması çalışmaları hızlandırdı.

Araştırmacılar, yaşam tarzı faktörlerinin beyin kanserinde rol oynayabileceğini belirtse de telefonla uzun süre konuşmanın beyin foksiyonlarını etkileyebileceğini de belirtti.

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UZUN SÜRE KONUŞMA YAPMAYIN

Araştırmanın başyazarı ve Kanserli Çocuklar UK'nin vekili olarak bilinen Alastair Philips, “Tümörlerdeki bu değişiklikle ilgili cep telefonları gerçekten en olası nedenler gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Philips, ayrıca telefonla uzun süre konuşma yapacakları da uyardı.

Telefon kullanımı beyin tümörü oluşumunu tetikliyor

"UZUN GÖRÜŞMELERDE TELEFONU ELLER SERBEST KULLANIN"

Bilim insanı, "Benim tavsiyem uzun bir görüşme yapacakasnız eller serbest olduğundan emin olun." diye konuştu. Bunun için de kulaklık kullanmak gerekitiğini veya hoparlörü açmak gerektiğini belirtti. Araştırmacılar, bunu henüz kanıtlamazken konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Mobil operatörlerin çıkarlarını temsil eden bir ticaret birliği olan GSMA'ya göre, dünya genelindeki cep telefonu abonelerinin sayısının 5 milyar olduğu belirtildi. Bu nedenle cep telefonu kullanan kişilerin de oldukça dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Telefon kullanımı beyin tümörü oluşumunu tetikliyor

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